Giornata piena di nomi e trattative per la Fiorentina. La notizia del giorno è ovviamente l'acquisto di Andrea Colpani, pronto ad approdare a Firenze nella giornata di domani. Ma parliamo di cifre. Il club viola sborserà qualche milione di euro, due o tre, per il prestito annuale, più qualche altro milioncino di bonus per arrivare incontro alle richieste del Monza. Il diritto di riscatto è fissato sui 12/13 milioni, portando l'intero affare sui 15/16 milioni di euro totali. Ma attenzione, perché secondo Fiorentinanews.com il diritto potrebbe diventare un obbligo di riscatto, a seconda di determinate condizioni.

Tessmann pista concreta

Continuiamo con il centrocampo. La dirigenza oggi ha riaperto i contatti con il Venezia per Tanner Tessmann, mezzala statunitense che piace molto al presidente Commisso. La prima offerta, secondo Di Marzio, verrà rifiutata, poiché ritenuta troppo bassa, ma ci saranno altri tentativi. Per la mediana piace anche McKennie, confermando la volontà di chiudere per un americano (dopo l'interesse anche per Cardoso). Il problema dello juventino però è l'ingaggio, alto, troppo, per la Viola, che ha ceduto proprio Milenkovic per lo stesso motivo. A proposito di difensori, piace ancora Rugani, ma anche qui si ritorna al discorso di McKennie.

Pierozzi non è più di proprietà della Fiorentina

Intanto oggi è stato ceduto Niccolò Pierozzi al Palermo. Un po' a sorpresa, la società gigliata ha deciso di salutarlo a titolo definitivo, senza possibilità di futuro riacquisto. Sempre sul fronte uscite, rimane Nzola, che piace al Cagliari; l'angolano partirà quasi sicuramente, dato che è stato scartato dal ritiro inglese da Palladino. Per oggi, è tutto, a domani, con l'arrivo di… Colpani!