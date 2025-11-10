Ferrara: "Vanoli ha ridato a Gudmundsson la sensazione di essere al centro del gioco"

L'esperienza da allenatore della Fiorentina per Paolo Vanoli è appena iniziata. I viola con lui in panchina hanno ottenuto un pareggio sul campo del Genoa.

“Ha ridato a Gudmundsson…”

“Non poteva fare chissà cosa in 48 ore - ha scitto il giornalista Benedetto Ferrara su La Nazione - Ha ridato a Gudmundsson la sensazione di essere al centro del gioco, ha lavorato sulla compattezza del gruppo fino alla fine”.

“Un lavoro da valutare tra un mesetto”

E inoltre: “Il lavoro di Vanoli lo valuteremo tra un mesetto, per ora accontentiamoci della sua garra e della reazione allo svantaggio”.