Sfuma l'opportunità a parametro zero per la Fiorentina: Calvert-Lewin resterà in Premier League

Tra gli attaccanti accostati alla Fiorentina in questi giorni c'è anche Dominic Calvert-Lewin. Calciatore di spessore internazionale, svincolatosi dopo varie stagione con l'Everton e quindi ottima opportunità a parametro zero.

Resta in Premier

La sua candidatura come vice Kean, tuttavia, è destinata è sfumare. Secondo Sky Sport, infatti, Calvert-Lewin ha raggiunto un accordo di massima con il Leeds, in virtù della sua volontà di continuare a calcare il palcoscenico della Premier League.