E invece De Gea scalpita. È l'ora dell'esordio?

Per un Gudmundsson che non sarà disponibile per un pezzetto, c'è un De Gea, a proposito di nuovi arrivati alla Fiorentina, che invece scalpita e che ha voglia di mettersi in mostra.

Arriva l'esordio?

La partita di Conference League contro la Puskas Akademia potrebbe essere quella giusta per vedere il portiere fare il suo esordio con la maglia viola.

Gerarchia o alternanza?

Alla lunga vedremo se Palladino vorrà schierare un portiere in campionato e un altro nelle coppe o se, come accaduto col passare dei mesi l'anno scorso, ci sarà una gerarchia più chiara con Terracciano con un vero primo e un secondo.