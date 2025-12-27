La probabile formazione del Parma: Cuesta recupera pedine in difesa, un ex viola parte dalla panchina
Per la gara contro la Fiorentina il tecnico del Parma Carlos Cuesta sembra avere ben pochi dubbi su quale undici schierare in campo, anche perché sembra intenzionato a proporre un 4-2-3-1 ormai ben rodato, e può contare sui recuperi dai rispettivi infortuni di Delprato e Circati, anche se quest’ultimo sembra destinato ad andare inizialmente in panchina.
Le possibili scelte per la gara contro i viola
Tra i pali ci sarà Corvi, mentre la linea difensiva a quattro sarà con tutta probabilità composta da Britschgi, Delprato, Valenti e Valeri. A centrocampo agiranno Bernabè, Keita ed Estevez, mentre in attacco Ondrejka e Benedyczak si muoveranno sulla trequarti dietro all’unica punta Pellegrino. L’ex attaccante viola Cutrone partirà invece dalla panchina.
La probabile formazione
Parma (4-3-2-1): Corvi; Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri; Bernabè, Keita, Estevez; Ondrejka, Benedyczak; Pellegrino.