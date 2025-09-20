Il Milan passeggia a Udine e Allegri trova la terza vittoria consecutiva in campionato. Terracciano mantiene la porta inviolata all'esordio da titolare. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Arriva la terza vittoria consecutiva per il Milan di Massimiliano Allegri, che ha battuto con un netto 0-3 al Bluenergy Stadium di Udine, l'Udinese di Runjaic.
La partita
Un primo tempo equilibrato viene spezzato dal vantaggio rossonero con il gol al 39esimo di Pulisic. Uno due improvviso del Milan a cavallo tra i due tempi, con Fofana che trova il raddoppio al 46esimo. Ancora Pulisic, poi, vero mattatore della gara, firma la personale doppietta al 53esimo. Terracciano mantiene la porta inviolata all'esordio dal 1' in campionato con il Milan.
La nuova classifica di Serie A
Juventus 10, Napoli 9, Milan 9, Udinese 7, Cremonese 7, Bologna 6, Roma 6, Atalanta 5, Cagliari 7, Como 4, Torino 4, Inter 3, Lazio 3, Sassuolo 3, Verona 3, Fiorentina 2, Genoa 2, Lecce 1, Parma 1, Pisa 1.
