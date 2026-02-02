Tra le notizie del giorno nel mondo del calcio italiano c'è sicuramente quella del tifoso interista, polacco, che ieri sera si è reso protagonista del lancio in campo dal settore ospiti di un petardo esploso vicino a Audero in Cremonese-Inter.

L'accaduto

Il tifoso non fa parte del tifo organizzato e rischia di perdere la mano dopo che un secondo petardo gli è esploso prima del lancio. Dopo l'episodio, gli ultras interisti hanno tentato di aggredirlo. Ora l'uomo si trova in ospedale, poi sarà arrestato.

Divieto

Una decisione in merito all'accaduto sarà presa mercoledì, ma le prime voci parlano di uno stop alle trasferte del tifo nerazzurro per le prossime tre giornate (derby escluso). I tifosi dell'Inter, così, potrebbero non presenziare nelle gare esterne contro Sassuolo, Lecce e Fiorentina. Lo scrive calciomercato.com.