Pereyra e un ampio ventaglio di possibilità di scelta. Dalla Fiorentina alla Serie B, spunta anche un'offerta dal Brasile

Un centrocampista svincolato come Roberto Pereyra, corteggiato anche dalla Fiorentina, non può che ingolosire numerosi club. L'argentino, infatti, è molto richiesto sul mercato; dopo Viola, Genoa e Udinese (che ha tentato un ritorno), l'ultima novità si chiama Sampdoria, con un'importante offerta da parte dei blucerchiati per portare il Tucumano in Serie B.

Ma non c'è solo la Samp nelle ultime ore. Come riporta Lance.com, su Pereyra c'è anche il Santos. Eppure il club brasiliano non parte in un'ottima situazione, visto che il centrocampista preferisce di gran lunga la permanenza in Europa.