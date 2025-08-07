Di Napoli: "Ecco perchè la Fiorentina ha un futuro roseo. Sono stato in bilico tra Firenze e Genova, ma poi…”

Questo pomeriggio l'ex attaccante di Venezia e Messina Arturo Di Napoli, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di dire la sua sulla Fiorentina, raccontando anche un aneddoto sul suo passato.

“La Fiorentina di Commisso quest'estate sta facendo grandi cose. Credo che si inizia a capire che una società pensa in grande quando sceglie di investire sulle infrastrutture: e credo che i viola da questo punto di vista siano una società gigante. E quest'anno anche nelle scelte tecniche sembra che finalmente ci sia una strategia chiara e vincente. Sono convinto che il futuro della Fiorentina sia piu che roseo”.

“In passato sono stato in bilico tra Firenze e Genova, ma alla fine scelsi di restare a Messina”

Ha poi parlato di un suo possibile trasferimento alla Fiorentina di Cesare Prandelli: “In realtà devo ammettere che non sono mai stato cercato. Sarei potuto entrare all'interno di uno scambio, di cui sinceramente mi ricordo poco, ma poi alla fine scelsi di restare a Messina. Il mio procuratore di allora, Andrea D'Amico, mi parlo di due opzioni, Genoa e Firenze, ma alla fine scelsi di rimanere dove ero. Sarebbe stata un'opportunità per me quella di vestire la maglia viola, ma ormai è passato".