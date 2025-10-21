Confermata l'avventura dell'ex viola Donadel: resta allenatore di una squadra di MLS

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Marco Donadel adesso è un allenatore. Dall'anno scorso, è stato il vice del Montreal CF, club canadese militante in MLS, e a marzo è poi stato promosso come head coach del club.

Donadel resta ad allenare in MLS

Il Montreal ha deciso di confermare Donadel alla guida della squadra, premiando così l'ex viola che rimarrà sulla panchina. Queste le sue parole: “Sono arrivato qui nel 2015. E questa città, con il tempo, è diventata molto più di un semplice luogo di lavoro. Per me è diventata casa”.