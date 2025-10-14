Un doppio recupero per la Fiorentina, allarme rientrato per Pongracic. Un'altra assenza a Milano
Jacopo Fazzini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
La Fiorentina dunque dovrebbe presentarsi a Milano contro il Milan senza Kean e con Piccoli davanti. E poi?
Recuperi
Ci sono anche buone notizie per Pioli che arrivano dall'infermeria a cominciare dal recupero del duo composto da Fazzini e Dodo che avevano avuto problemi durante l'ultima partita prima della sosta contro la Roma.
Allarme rientrato
Allarme rientrato per Pongracic; il difensore è uscito per infortunio con la Croazia due giorni fa, ma tutto lascia presagire che sia solo una semplice botta che potrà essere smaltita in fretta.
Ancora out
Difficile infine che possa invece esserci Sohm che è ancora alla prese con una fastidiosa fascite plantare.
