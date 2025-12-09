Boga spinge per tornare in Italia. Dietro la sua volontà un'aggressione choc dei propri tifosi, e la Fiorentina...

Jeremie Boga è il nome accostato alla Fiorentina che circola con più insistenza in queste ore. L'esterno ex Sassuolo e Atalanta porterebbe imprevedibilità e velocità che mancano nella rosa viola. Inoltre il suo arrivo sarebbe facilitato dalla volontà del calciatore di tornare in Italia.

il retroscena

La testata online francese Sport.fr rivela i motivi dietro la scelta del calciatore franco-ivoriano di tornare a calcare i campi del massimo campionato italiano. Lo scorso 30 novembre il classe ‘97 ha subito un’aggressione da parte dei tifosi del Nizza, squadra nella quale milita attualmente. Da quel giorno il calciatore non è più tornato in campo e la squadra gli ha concesso un lungo congedo per malattia.

Occasione viola

La sua esperienza in costa azzurra sembra agli sgoccioli. La volontà di rilanciarsi nel campionato dove è sbocciato è tanta e la Fiorentina potrebbe cogliere l'occasione per aggiungere in rosa un calciatore con caratteristiche preziose.