Possibile scambio in attacco tra Lazio e Fiorentina? C'è Piccoli coinvolto. E un possibile conguaglio per i viola
Roberto Piccoli è reduce da una stagione non facile a Firenze dopo il grande investimento fatto dalla Fiorentina in estate per strapparlo al Cagliari.
Addio in vista?
Anche per questo il suo nome potrebbe essere nella lista dei partenti nonostante sia in viola da appena 12 mesi e un investimento da oltre 25 milioni di euro.
Ipotesi scambio
L'ex Cagliari, però, piace alla Lazio con Gattuso che vuole una punta diversa da Ratkov e Dia. Da qui nasce l'ipotesi di uno scambio con la Fiorentina per Cancellieri, su cui c'è l'interesse dei gigliati. Come scrive Il Messaggero, lo scambio non sarebbe alla pari, ma con un conguaglio a favore dei viola.
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