Infantino dove sei? Esclusione anche nella maxi amichevole e l’argentino continua ad essere un rebus

Tra i convocati per la trasferta amichevole di Friburgo Gino Infantino figurava regolarmente, ma in campo del 2003 argentino non c’è stata traccia. Eppure di tempo per trovare spazio nella maxi amichevole giocata dalla Fiorentina ce ne sarebbe stato, soprattutto nella terza frazione da 45 minuti in cui si sono visti anche dei volti giovani. Dentro Fortini, dentro Comuzzo, ma neanche un minuto per Infantino.

Nessuno spazio per il centrocampista in 135 minuti di amichevole

Solo Christensen (in uscita) è rimasto fuori oltre all’argentino, tra i calciatori a tutti gli effetti della prima squadra, ben 22 giocatori sono scesi in campo ma non Infantino. Il giocatore scuola Rosario Central è ai margini della Fiorentina e fuori dai piani viola, almeno quelli centrali e riguardanti l’immediato. Dopo la scelta di restare a Firenze per tutto lo scorso anno senza mai scendere in campo o quasi, adesso è da capire se se la situazione si ripeterà o si arriverà una svolta.

Dopo un anno il giocatore è totalmente un rebus

Difficile capire come Infantino possa mettersi alla prova restando oltre le retrovie, agendo di fatto da spettatore. L’investimento compiuto dalla Fiorentina è a tutt’ora complesso da capire, non tanto per la spesa e per il profilo, che aveva ben figurato al Sudamericano Sub20 e mostrato spunti intriganti in Primera Division, quanto per l’effettiva gestione del giocatore. Dopo ormai un anno, è impossibile capire che cosa sia Infantino, quale contributo possa dare o se la sua esperienza alla Fiorentina sia da ritenersi già avviata verso un’imminente conclusione.