Puzzoli è straordinario ma la Fiorentina Primavera si fa rimontare dall'Inter, che la vince con un rigore inesistente

Vittoria, ma anche pareggio, sfumati proprio in extremis per la Fiorentina Primavera che nel lunch match ha perso per 3-2 in casa dell'Inter, campione d'Italia in carica. Una gara dominata dalla squadra di Galloppa, beffata nel finale da un rigore a dir poco inesistente per i nerazzurri, dopo aver anche colpito una traversa con Atzeni e un palo con Conti, nella prima frazione.

Nella ripresa tutte le reti: uno straordinario Puzzoli ha sbloccato la gara per i suoi con un bel sinistro scagliato da posizione centrale alle spalle del portiere. Al 54' il pareggio nerazzurro con Kukulis di testa, su uno svarione di Sadotti. Appena quattro minuti dopo però l'1-2 sempre dal gioiellino viola con un altro sinistro ma sotto all'incrocio dei pali. A tre minuti dal termine il 2-2 per i nerazzurri, firmato da Mancuso con un gran sinistro sotto la traversa. E proprio al 90' azione personale di El Mahboubi, crollato dopo un intervento in area di Bonanno, che aveva toccato il pallone. Per l'arbitro però è rigore e lo stesso El Mahboubi lo trasforma sotto la pancia di Fei. Beffa immeritata e amarissima per la Fiorentina.