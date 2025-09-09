L'incontro decisivo con Mandragora: La firma sul nuovo contratto ad un passo. Quanto guadagnerà il centrocampista viola
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
Dopo De Gea e Kean, anche Mandragore potrebbe rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina.
Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, la prossima settimana è in programma l'incontro decisivo per il prolungamento dell'accordo con il centrocampista.
1,8 milioni di euro
Qualora dovesse arrivare la fumata bianca come si prospetta, Mandragora si garantirebbe 1,8 milioni di euro netti a stagione fino al 30 giugno del 2028.
L'attuale contratto
L'attuale accordo porta come scadenza il termine di questa stagione, ma al suo interno è previsto anche un rinnovo automatico fino al 2027 al raggiungimento di 25 presenze da titolare.
