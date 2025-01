Sulla situazione di calciomercato in casa Fiorentina, il dirigente sportivo Pierpaolo Marino è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole, a cominciare da Comuzzo: “Non sono certo che questo affare possa andare in porto, almeno per questa sessione di mercato. Il Napoli sta recuperando Buongiorno e Juan Jesus ha fatto ottime prestazioni, poi deve pensare al sostituto di Kvaratskhelia… La vedo più come una trattativa per l'estate. Anche se con De Laurentiis potrebbe decollare già adesso”.

“Kayode? Pradè è esperto, ma alla fine decide sempre la proprietà”

Sulla cessione di Kayode: “Pradè ha molta esperienza per gestire queste situazioni, ma alla fine sono sempre le proprietà a dettare i tempi delle trattative. Non mi meraviglia questa cessione, tanti calciatori vedono le loro quotazioni salire paurosamente per poi rischiare di riscendere nelle sessioni successive. I manager devono fare molta attenzione in merito”.

“Zaniolo? Mi lascia stupito l'addio a gennaio, ma d'altronde con Gasperini…”

Su Zaniolo: “Un su addio dall'Atalanta non mi avrebbe sorpreso nella prossima sessione, mi lascia un po' stupito invece adesso, a gennaio. Gasperini è un allenatore esigente, molto affezionato ai suoi metodi e a una forte preparazione atletica. Se riscontra indisponibilità da parte di un giocatore, non ci mette molto a metterlo fuori. Rilancio? Ci sono scommesse importanti targate Pradè, da Kean a Bove stessi. Il direttore ha dimostrato di essere più competente che fortunato”.