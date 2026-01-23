Un Joseph Commisso che ha stupito tutti. Tra chi lo vede al posto del padre e chi ironizza sui social

Dopo anni lontano dalle telecamere, Joseph Commisso è apparso di nuovo di fronte a tutti noi durante il funerale del padre Rocco. Un Joseph completamente diverso nell'aspetto fisico, ma anche nell'atteggiamento.

Un nuovo Joseph Commisso

Come ricorda La Nazione il figlio di Rocco Commisso lasciò Firenze subito dopo l'emergenza Covid per fare rientro nel New Jersey. Da quel momento di lui non si ebbe più notizia, se non qualche condivisione social. Quello riapparso pochi giorni fa è sembrato una versione nuova di quel ragazzo che avevamo imparato a conoscere: fermo nella lettura, lucido, maturo, consapevole. Un nuovo atteggiamento che è ben visibile anche nella volontà di continuare a guidare la Fiorentina assieme alla madre Catherine.

Dibattito fra i tifosi

C'è chi non si fida del figlio di Rocco Commisso e lo paragona a Vittorio Cecchi Gori, il figlio di Mario portò la Fiorentina prima “molto in alto” e poi “molto in basso”. Altri invece hanno apprezzato moltissimo quell'immagine pulita rimbalzata da New York. Quel che sarà lo vedremo, di certo Firenze conoscerà un Joseph Commisso diverso.