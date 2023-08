Saltata la cessione di Castrovilli quella di Amrabat diventa ora più fondamentale che mai per far ripartire i meccanismi del mercato viola

Il mancato incasso dalla cessione di Gaetano Castrovilli al Bournemouth ha portato non poche conseguenze nelle logiche di calciomercato della Fiorentina. Come precisa La Nazione il contraccolpo principale è stata la perdita di terreno sulle piste che portano ai centrocampisti Nicolas Dominguez del Bologna e a Fausto Vera del Corinthians.

Non che le trattative in questione vado a tramontare totalmente, ma sicuramente diventano più difficili poiché ora ci sono più mosse che dipendono dagli introiti che dovrebbe generare la partenza di Sofyan Amrabat in direzione Manchester United, con la Fiorentina che resta in attesa di un'offerta che ancora tarda ad arrivare dai Reds. Un mercato quindi attorcigliato su stesso per quanto riguarda un’uscita che adesso diventa più fondamentale che mai per ridare alla società viola i fondi necessari per il restyling in mediana ma non soltanto.