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Lucca via da Napoli? Dipende tutto da Allegri: la paura della minusvalenza e la Fiorentina che osserva attentamente

Redazione /
Lucca Udinese
Lorenzo Lucca con la maglia dell'Udinese
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Sull'edizione odierna de Il Mattino si fa chiarezza sulla situazione di Lorenzo Lucca, nel centro della valutazioni di Allegri e su cui si sarebbe interessata la Fiorentina.

La situazione di Lucca

Lucca viene coccolato da tutti, ma la prova con l'Arezzo ha lasciato perplessi. Decisione molto pesante, perché cederlo - c'è la Fiorentina - significa perdere molti dei 35 milioni investiti un anno fa. Valutazione molto accorta in corso ma tutto, in questo caso, dipende davvero da Allegri”.

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