​​

header logo

Lucca si fa male alla prima partite della stagione. I viola costretti a volgere lo sguardo altrove?

Redazione /
Lucca Udinese
Lorenzo Lucca con la maglia dell'Udinese
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Negli ultimi giorni, cioè da quando si stanno rincorrendo le voci su un possibile addio di Kean, è tornato nei radar viola l'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, che però ha cominciato la stagione nel peggiore dei modi. 

La partita

Il centravanti classe 2001 si è infatti fatto male alla prima uscita stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri, che ha cominciato la stagione rimediando un 3-1 dall'Arezzo. Lucca è subentrato nella ripresa, uscendo dopo pochi minuti per un problema alla caviglia. 

Entità dell'infortunio

Difficile capire l'entità dell'infortunio dell'attaccante partenopeo, che è sembrato molto dolorante nel momento dell'uscita dal campo. Per lui dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia, da capire però la sua gravità.

Notizie correlate
💬 Commenti (6)