Lucca si fa male alla prima partite della stagione. I viola costretti a volgere lo sguardo altrove?

Negli ultimi giorni, cioè da quando si stanno rincorrendo le voci su un possibile addio di Kean, è tornato nei radar viola l'attaccante del Napoli Lorenzo Lucca, che però ha cominciato la stagione nel peggiore dei modi.

La partita

Il centravanti classe 2001 si è infatti fatto male alla prima uscita stagionale del Napoli di Massimiliano Allegri, che ha cominciato la stagione rimediando un 3-1 dall'Arezzo. Lucca è subentrato nella ripresa, uscendo dopo pochi minuti per un problema alla caviglia.

Entità dell'infortunio

Difficile capire l'entità dell'infortunio dell'attaccante partenopeo, che è sembrato molto dolorante nel momento dell'uscita dal campo. Per lui dovrebbe trattarsi di una distorsione alla caviglia, da capire però la sua gravità.