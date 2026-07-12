Cherubini: "Bernabè e Pellegrino? Hanno richieste da club importanti, ma è presto per dire se andranno via"

L'Amministratore Delegato del Parma Federico Cherubini, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta di Parma, in cui ha parlato anche del mercato degli emiliani, con particolare attenzione alle trattative in uscita.

Contratto di Bernabè

“Bernabè in scadenza? Affronteremo il discorso con serenità - ha detto il dirigente, i rinnovi si fanno quando entrambe le parti sono convinte. Questa cosa dei rinnovi appassiona soprattutto i tifosi. Solo in Italia sembra scontato che, quando un giocatore si avvicina alla scadenza del contratto, o si rinnova o lo vendi. Ci sono atleti che giocano la finale di Champions con il contratto in scadenza. Questo in generale. Con Adrian (Bernabé ndr) valuteremo insieme: sta ricevendo tante attenzioni da club importanti"

La cessione di Pellegrino

Poi su Pellegrino: “È presto per dire se andrà via. Il mercato non è ancora lontanamente entrato nel vivo, come sempre quando ci sono i Mondiali. Ci sta che, dopo essere arrivato dall’Argentina da giovane con poca esperienza e aver fatto quello che ha fatto in due stagioni, possa avere richieste da club importanti”