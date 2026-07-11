La Fiorentina sarà costretta a cambiare programmi: la Juventus "blocca" Pellegrino

Nelle ultime settimane il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici, intenzionato a rivoluzionare la rosa da mettere a disposizione di Fabio Grosso, aveva messo gli occhi su Mateo Pellegrino del Parma. Considerata la probabile partenza di Roberto Piccoli, che nella sua prima stagione in maglia viola ha tutt’altro che brillato, il centravanti argentino rappresenterebbe un tassello idoneo alle idee di gioco del nuovo tecnico gigliato. Ma in questi ultimi giorni la situazione sembra esser totalmente cambiata.

La Juventus blocca Pellegrino: se non arriva Kolo Muani l'argentino è il primo della lista

Secondo Il Corriere dello Sport, la Juventus di Spalletti è tornata con forza su Pellegrino dopo il rallentamento della trattativa per Randal Kolo Muani. Il Paris Saint-Germain continua infatti a chiedere circa 55 milioni di euro per l’attaccante francese, una cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza juventina, che si era spinta fino a un’offerta da 35 milioni. La distanza tra domanda e offerta resta ampia e, nell’attesa di capire se ci saranno margini per riaprire il dialogo, la Juventus si è cautelata guardandosi intorno. Il club bianconero avrebbe chiesto al Parma di “congelare” la situazione legata a Pellegrino per almeno una settimana, il tempo necessario per l’arrivo in Italia degli agenti del giocatore e per valutare concretamente i margini dell’operazione.

Il Parma non ne vuole sapere: la richiesta resta alta

La valutazione resta fissata intorno ai 30 milioni di euro. Un investimento importante, che potrebbe essere strutturato anche attraverso un prestito con obbligo di riscatto, formula che consentirebbe di distribuire l’esborso economico. Per la Juventus, Pellegrino rappresenta uno dei profili più interessanti per rifondare il reparto offensivo. Il club è alla ricerca di due centravanti e deve ancora definire il futuro di Dusan Vlahovic. In questo identikit rientra perfettamente Pellegrino, reduce da una stagione di crescita con la maglia del Parma. Per il momento, però, i crociati non hanno aperto alla cessione e attendono eventuali sviluppi nei prossimi giorni. Il mercato dell’argentino resta caldo, ma il Parma continua a detenere il controllo della situazione