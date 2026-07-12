Paratici incassa il primo no: Pellegrino spinge per la destinazione bianconera. E i viola guardano altrove

L'attaccante del Parma Mateo Pellegrino è stato seguito dalla Fiorentina in queste prime settimane di calciomercato. L'argentino sembrava il preferito viola in caso di cessione di Kean, ma il suo arrivo sembra sempre più difficile.

Trattativa con la Juventus

Secondo quanto riporta Tuttosport, Pellegrino è però desideroso di approdare alla Juventus; altra squadra interessata al ragazzo. Il club di Torino ha già formulato la prima offerta ufficiale agli emiliani (prestito con diritto di riscatto a 30 milioni), che l'hanno rifiutata perché vorrebbero cedere l'attaccante a titolo definitivo.

Il nuovo nome viola

Non è un caso che i viola negli ultimi giorni abbiano cominciato a monitorare altri profili per il reparto d'attacco. In particolare, come rivelato ieri da Fabrizio Romano, Fabio Paratici avrebbe messo nel mirino il centravanti nigeriano Tolu Arokodare.