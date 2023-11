Merlo: "Juventus insidiosa, difende bene e almeno un gol lo segna sempre. Ecco cosa deve fare la Fiorentina per metterla in difficoltà"

L'ex giocatore della Fiorentina Claudio Merlo ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della Juventus: “Il centrocampo bianconero è molto fisico, esattamente come piace ad Allegri. In difesa l'assenza di Danilo può pesare, ma resta una squadra che si difende bene e che almeno un gol lo fa sempre. La Fiorentina deve portare la partita sui propri ritmi se vuole mettere in difficoltà la Juve”.

E poi: “La Juventus ha dei giocatori di livello medio, ma di rendimento alto. Locatelli e Rabiot sono sempre sufficienti, poi davanti Vlahovic e Chiesa sono nomi importanti. Il centrocampo forte è quello che tocca il pallone due volte e non sbaglia il passaggio. Attenzione però, perché con Arthur, Duncan, Bonaventura e Lopez la Fiorentina ha un ottimo centrocampo”.