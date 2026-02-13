Amoruso: "Di solito i progressi arrivano piano piano, invece la Fiorentina sta addirittura peggiorando. Squadra costruita male e ri-costruita peggio"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La squadra è costruita male già dallo scorso anno, solo che -per quanto abbiamo goduto e ci siamo divertiti soprattutto con le big, pur facendo ridere con le piccole- sei riuscito a mascherare il tutto. Poi io ribadisco: da gennaio in poi abbiamo giocato senza esterni d'attacco. Non conosco squadra al mondo che non abbia al mondo, non esiste. E poi la Fiorentina è stata ri-costruita male quest'estate, mi sarei aspettato un po' di carattere dal mercato. Invece abbiamo preso gente mandata immediatamente via perché non era idonea”.

“Squadra costruita e ri-costruita male. Sta addirittura peggiorando”

“La differenza la fanno i risultati. Da un po' di tempo insisto sul fatto che la Fiorentina deve imparare a difendere come squadra. La difesa fa effettivamente degli errori singolarmente, ma vedi che il collettivo non sa soffrire quando deve difendere. I progressi non li vedrai da un giorno all'altro, arrivano un po' alla volta. Questa invece è una squadra che addirittura sta peggiorando”.

“Squadra impaurita e insicura, non devi concederlo”

“Lo scalare a cinque e l'abbassarsi molto contro il Torino non mi è andato giù, così come per tantissima gente. Però è altrettanto vero che i singoli influenzano e incidono in queste problematiche, è una paura di fare anche le cose semplici. C'è una costante sensazione di insicurezza. Negli ultimi minuti di partita sabato non c'era alcun dialogo, non si passavano la palla… Questo non lo devi concedere né contemplare”.