Il Venezia spara alto per Nicolussi Caviglia: interesse attorno al centrocampista cercato anche dalla Fiorentina, ma…

Tra i profili sondati dalla Fiorentina per il centrocampo c’è anche il classe 2000 del Venezia Hans Nicolussi Caviglia. Il calciatore scuola Juventus tuttavia al momento non è vicino a lasciare la laguna, considerata la considerevole valutazione del club veneto per lui.

Alta la richiesta veneta

Il Venezia valuta infatti il giocatore almeno 12 milioni di euro, come riporta Sportmediaset, e non intende, al momento, accettare formule diverse dalla cessione a titolo definitivo. Torino e Bologna sono interessate al giocatore ma al momento solo in prestito con diritto/obbligo. Così come l'Ajax, che qualche settimana fa ha chiesto informazioni.

Pista fredda

Molto complesso ipotizzare al momento che la Fiorentina possa restare in scia per il centrocampista, viste le cifre richieste ed il profilo in questione.