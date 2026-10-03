La Juventus vuole italianizzarsi e prenota Ndour: fisicità e dinamismo nel mirino. Sfida 'ambiziosa' alla Fiorentina

Il tarlo dell'italianizzazione non contagia evidentemente solo la Fiorentina (del recente passato in realtà) perché a quanto pare anche la Juve vuole tornare a seguire quella strada, a partire dal 2027 e, secondo La Gazzetta dello Sport, nel mirino ci sono diversi azzurri dell'Under 21: tra questi anche Cher Ndour.

L'apprezzamento di Carnevali

Non è un mistero che il classe 2004 piaccia molto al Dg bianconero, che lo vede come innesto ideale per assicurare “fisicità e dinamismo” al centrocampo juventino. Di Ndour si cita anche la grande passione per Pogba, passato proprio da Torino, ma piuttosto diverso dal giocatore viola.

Un'idea ambiziosa ma la Fiorentina…

Tutto molto bello, addirittura ‘ambizioso’ secondo La Gazzetta, ma la volontà della Fiorentina fin qui è stata chiara: Ndour è l'unico incedibile, almeno fino a un certo livello di prezzo, si intende. Resta da vedere se poi la Juve vorrà davvero spingersi avanti per testare questa presunta incedibilità.