UFFICIALE un altro cambio in panchina in Serie A: C'è il nuovo allenatore del Torino
Giornata di annunci in panchina per le squadre di Serie A. Dopo l'ufficialità di Alberto Aquilani al Sassuolo, ne arriva un'altra che era nell'aria e aspettava solo di essere confermata dal club interessato.
Via D'Aversa, arriva Abate
Il Torino ha infatti comunicato ufficialmente la nomina di Ignazio Abate come nuovo tecnico della prima squadra. L'ex calciatore del Milan dopo l'esperienza alla Juve Stabia prende dunque il posto di D'Aversa, contestualmente salutato mediante un altro comunicato proprio in questi minuti.
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