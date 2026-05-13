Amoruso: "Mi aspettavo prestazioni diverse con la testa sgombra, invece la Fiorentina non sa nemmeno giocare a calcio"

L'ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Contro la Juventus sarà una partita simile a quella con la Roma. La Fiorentina non ha più obiettivi, i bianconeri devono andare in Champions. Pensavo che con la testa sgombra i calciatori viola potessero tirare fuori prestazioni migliori, invece la squadra ha dimostrato di non sapere nemmeno giocare a calcio. Con la Juve ci sta di perdere, spero solo di giocarcela e non consegnarci come è stato a Roma”.

“Ognuno per i fatti suoi”

Poi ha aggiunto: “La Fiorentina le qualità le ha, ma non è mai riuscita a metterle in pratica. A volte sembra che i calciatori vadano per i fatti loro, non giocano come squadra. Comunque le partite contro Juventus e Atalanta serviranno a Paratici per capire su chi poter puntare ancora e su chi no”.