L'ex calciatore e allenatore delle giovanili della Fiorentina Claudio Piccinetti ha parlato così a Lady Radio: “Dicendo che oggi siamo questi, Vanoli ha buttato giù il morale. Mi è sembrata una frase di resa, se la Fiorentina non può fare prestazioni migliori di quella di Parma c'è davvero da preoccuparsi. Ci sono delle cose su cui intervenire: Gudmundsson ha problemi di condizione? E' due anni che li ha. Mi sembra ci sia un atteggiamento sbagliato, in cui ci si fa andare bene tutto. Un punto col Parma in casa va bene? Mi sembra che ci stiamo prendendo in giro”.

“Nicola è abituato a salvarsi, Vanoli…”

Poi ha aggiunto: “Alla fine mancano dieci partite, i punticini andavano bene due mesi fa ma ora bisogna dare una scossa. A sentire Vanoli mi è sembrato tranquillo, quasi inconsapevole. Non dico che deve massacrare i calciatori, ma almeno ammettere che la prestazione è stata indegna e che abbiamo perso un'occasione. Nicola è un allenatore abituato a salvare le sue squadre, Vanoli da quello che dice mi sembra su un altro piano”.