Il retroscena: il Napoli ci ha provato davvero per Kean, ma lo staff azzurro...

Sulle pagine di Tuttosport si legge anche della partita di domani sera al Franchi tra Fiorentina e Napoli e tra i grandi protagonisti che ci sarà anche Moise Kean.

Sondaggi estivi

Scrive il quotidiano di come la società partenopea avesse realmente sondato il terreno per il giocatore della Fiorentina a inizio luglio come alternativa a Lukaku. C'erano stati anche dei contatti tra il club azzurro e Alessandro Lucci, agente del giocatore.

Il Napoli ha puntato su Lucca

La trattativa però non è mai decollata, visto che a Napoli è arrivato poco dopo Lorenzo Lucca, ritenuto da Conte e dal suo staff più congeniale per il ruolo di vice Lukaku. E domani sarà anche sfida interna tra i due…