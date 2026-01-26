Salvini e i divieti per le tifoserie di Fiorentina e Roma: "Sto lavorando perché i tifosi perbene possano andare in trasferta ovunque"

Visioni diverse. Sono quelle che ci sono all'interno del Governo, relativamente alla gestione dei problemi di ordine pubblico causate dalle tifoserie. Recentemente si è arrivati a bloccare fino alla fine della stagione le trasferte degli ultras della Fiorentina e della Roma e ora lo stesso provvedimento è atteso anche per Lazio e Napoli a seguito di alcuni scontri avvenuti nella giornata di ieri.

Ma su questo tipo di provvedimenti non è d'accordo il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, presente ieri all'Olimpico per vedere il Milan contro la Roma, il quale ha detto: “Sto lavorando perché i tifosi perbene possano andare in trasferta ovunque”.

E poi: “Quelli che vanno in giro con i bastoni e con i coltelli non entrino più nello stadio per il resto della loro vita. Non è che per quei balordi debbano pagarne le conseguenze tutti i tifosi perbene”.