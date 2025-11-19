Da giocatore è stato a lungo nella Juventus, da allenatore le cose migliori le ha fatte alla Fiorentina. Cesare Prandelli è un doppio ex e può analizzare al meglio la situazione che stanno vivendo queste due squadre che si affronteranno sabato prossimo al Franchi.

“La mano di Spalletti si vede già - ha detto Prandelli a La Gazzetta dello Sport - ma sabato sarà difficile e rischioso per la Juve. A Firenze è la partita dell'anno e non c'è occasione migliore di questa per svoltare e iniziare la risalita dall'ultimo posto”.

Poi ha aggiunto: “Cosa mi ha stupito maggiormente? La Fiorentina all'ultimo posto in Serie A. Vanoli l'ha ereditata da Pioli, che è un grande tecnico. Se Stefano non c'è l'ha fatta, un problema c'è senz'altro. Vanoli non è l'ultimo arrivato, mi auguro individui in fretta le soluzioni”.

Nel frattempo la Fiorentina dovrebbe recuperare Kean, mentre la presenza di Vlahovic a Firenze è in dubbio: “La Juventus senza Dusan perderebbe molto e Spalletti lo sa - conclude Prandelli - Kean ha bisogno di campo per essere devastante: quando ce l'ha, segna a raffica come la scorsa stagione”.