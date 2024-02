L'allenatore della Fiorentina U18 Christian Papalato ha parlato dopo la sconfitta contro i ragazzi del Mavlon, squadra nigeriana che ha battuto i gigliati al Viola Park per 3-2 agli ottavi della Viareggio Cup. Queste le sue parole riportate da Radio Bruno:

"Non mi attacco all'arbitraggio o agli episodi. Fisicamente e a livello psicologico loro erano molto più pronti di noi. Bravi loro, noi ci siamo complicati la partita con due errori individuali. L'avevamo recuperata con la testa. Per noi era importante arrivare fino in fondo, mettendoci di fronte a squadre culturalmente diverse da noi. Ci dispiace essere usciti, ma al di là della vittoria, c'è il rammarico per non poterci confrontare con squadre molto diverse da quelle che affrontiamo solitamente. Dobbiamo essere un po' più smaliziati e sotto questo punto di vista queste pertite aiutano molto".