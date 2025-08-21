Il Mainz inciampa in Norvegia, lo Strasburgo con il Brondby ma in casa e il Crystal Palace vince di misura... spettacolo tra Hacken e Cluj

Il Mainz, una delle formazioni più quotate ai nastri di partenza della Conference League, esce sconfitto per 2-1 all'andata dei play off, giocata in trasferta contro i norvegesi del Rosenborg.

Non è l'unico risultato che fa sobbalzare però. Lo Strasburgo non va oltre lo 0-0 interno contro i danesi del Brondby e dovrà faticare al ritorno se vorrà qualificarsi al maxi girone.

Vince, ma solo di misura, il Crystal Palace contro i norvegesi del Fredrikstad. In Inghilterra la gara finisce 1-0.

Il Rayo Vallecano è andato ad imporsi per 1-0 sul campo dei bielorussi del Neman.

L'interessante sfida tra Anderlecht e AEK Atene termina sull'1-1 (nonostante i greci abbiano terminato il match in dieci). Ma il risultato più squillante ed ampio lo ha ottenuto l'Hacken (Svezia) contro i romeni del CFR Cluj, superati per 7-2.