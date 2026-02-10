Avrebbe dovuto espellere un giocatore della Fiorentina: Colombo preso per un orecchio

E' tempo di revisione per gli arbitri per quanto successo di significativo nel corso dell'ultima giornata.

L'episodio in Fiorentina-Torino

E c'è spazio anche per alcune critiche all'indirizzo dell'operato del direttore di gara Andrea Colombo in Fiorentina-Torino. L'entrata a tacchetti esposti di Comuzzo su Aboukhlal era da cartellino rosso per i vertici arbitrali. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Zona di pericolo

Questo perché l'impatto è nella zona di pericolo (caviglia alta). Colombo ha assegnato punizione ammonendo solamente il difensore viola. Tra l'altro a seguito di quella punizione è arrivato il 2-2 definitivo del Toro, ma questa è un'altra storia.