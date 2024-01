Clamoroso in Coppa d'Africa: la Costa d'Avorio di Kouame potrebbe cambiare allenatore... anche in caso di accesso agli ottavi

Tra i giocatori della Fiorentina impegnati in Coppa d'Africa c'è anche Christian Kouame. La sua Costa d'Avorio, padrona di casa, ha svolto un percorso disastroso nel girone eliminatorio riducendosi a sperare di rientrare nelle quattro migliori terze per accedere agli ottavi.

Ipotesi clamorosa

In tutta questa situazione, ha dell'incredibile l'indiscrezione lanciata dal giornalista Malick Traoré. Secondo lui, anche in caso di qualificazione agli ottavi, la Costa d'Avorio potrebbe decidere di esonerare in corsa il ct Jean-Louis Gasset, facendo subentrare ad interim Emerse Fae. Il destino della Costa d'Avorio e di Kouame dipenderà dai risultati delle partite di stasera, certo è che cambiare allenatore durante una competizione per Nazionali è un qualcosa che non si vede tutti i giorni.