Aria di cambiamento anche in casa Torino. Per sostituire D'Aversa ci sono due ex obiettivi viola
Aria di cambiamento in casa Torino, con il tecnico Roberto D'Aversa che non convince né la piazza nel il tifo granata dopo un finale di stagione non proprio esaltante.
E così la società torinese valuta due profili seguiti in passato anche dalla Fiorentina: Ivan Juric e Gennaro Gattuso. L'avventura in viola di quest'ultimo è una delle pagine più bizzarre dell'avventura Commisso, con la firma e poi l'addio. Poi la recente avventura da CT, con l'addio anche alla Nazionale e il possibile ritorno in panchina al Torino.
Con Juric invece le possibilità che potesse approdare alla Fiorentina sono sempre state chiacchierate. Prima nel 2020, poi nel 2021 e infine nel più recente 2024. Ma l'ex Verona non è stato mai scelto per Firenze. Oggi potrebbe ripartire dal granata.