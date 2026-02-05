Il noto intermediario di mercato Sabatino Durante ha parlato a News.Superscommesse.it e ha avuto modo di soffermarsi anche sulla situazione della Fiorentina.

‘Quando si va in discesa difficile trovare la ricetta giusta’

“Non voglio parlare di mercato per la Fiorentina, perché anche prima non aveva una rosa da retrocessione, bensì da sesto, settimo, massimo ottavo posto. Invece che una sola squadra, esistevano 2-3 gruppi diversi ed insoddisfatti. Poi, quando si va in discesa, è difficile trovare la ricetta giusta per risalire, in ogni situazione, anche Vanoli sembrava aver trovato la quadra e poi la squadra è tornata a perdere.”

‘Non è mai stato un problema tecnico’

“Al di là del mercato, però, come rosa la salvezza è alla portata, ma nel calcio si vince con il gruppo e non con le figurine. Non è un problema tecnico, non lo è mai stato. Andare in Serie B sarebbe un male per tutti, quindi alla fine con affanno credo convenga ad ogni componente salvarsi, anche a tutti i giocatori”.