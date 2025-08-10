Per lui la Fiorentina non affondò il colpo, adesso Man è pronto a giocare la Champions con i campioni d'Olanda in carica

Dennis Man è vicinissimo al trasferimento al PSV Eindhoven in Olanda. Il rumeno è infatti in partenza dall'Italia per raggiungere la sua nuova squadra. Con ogni probabilità il giocatore sosterrà le visite mediche e firmerà il nuovo contratto nella giornata di domani.

Per lui è previsto un contratto quadriennale, mentre il Parma incasserà circa 8,5 milioni di euro. Man si aggregherà quindi alla squadra campione d'Olanda in carica con la quale giocherà anche la Champions League.