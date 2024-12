La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa ha chiuso il 2024 al quinto posto in classifica, a pari merito con Milan e Inter, rispettivamente terza e quarta nella graduatoria, con 31 punti. Il cammino della squadra viola è stato finora molto positivo, benché le ultime tre opache prestazioni abbiano rallentato un po’ il cammino della squadra gigliata. Ma sotto la Primavera, come stanno andando le sorti dei giovani viola? È il momento di un bilancio della prima parte di stagione sportiva anche delle formazioni della Fiorentina dall’Under 18 all’Under 13, considerata anche la grandissima importanza che la società di Commisso dà al proprio vivaio, in particolar modo dopo l’inaugurazione del Viola Park.

L’annata complessa dei ragazzi di Capparella. C’è una difesa che incassa troppe reti

La formazione Under 18 della Fiorentina non sta affatto brillando, tanto che la squadra di mister Marco Capparella è 14esima in classifica, con sole 4 squadre alle spalle e 8 punti di ritardo dai playoff. La chiusura di 2024 è stata però una boccata d’aria fresca che fa sperare: vittoria in rimonta per 4-3 sull’Atalanta, dopo uno svantaggio di 1-3. La rosa dell’Under 18 è può contare su alcuni profili di qualità, dal centrocampista Pisani a Evangelista e Bonanno, capitano della squadra. Atteso il rientro dal grave infortunio al ginocchio del promettente Atzeni, così come quello di Maiorana, che si è operato ad una spalla. Priva di due pedine così pesanti, la squadra è andata in difficoltà e l’impatto complicato dei nuovi arrivati Bilobrk e Tchouameni non ha facilitato la tenuta difensiva: soltanto Empoli, Lecce e Cagliari hanno subito più gol dei viola (ben 36 in 16 gare), tuttavia le prime due sono sono sopra in classifica.

Il centrocampista viola Davide Atzeni impegnato con l'Italia, col numero 17

L’obiettivo playoff è dietro l’angolo per l’Under 17. Tonti capocannoniere di un attacco che stenta

Subisce pochi gol la Fiorentina Under 17: 14 le reti incassate in 12 gare, ma fatica molto anche a segnare. Tonti guida la classifica marcatori viola con 6 reti, ma sono appena 17 i gol segnati dalla squadra di Stefano Guberti finora. I ragazzi viola sono al sesto posto nel Girone C, a 2 lunghezze dal quarto posto playoff e quattro dal terzo. La sconfitta a Salerno nell’ultima sfida dell’anno e l’espulsione di Tonti non hanno permesso alla Fiorentina di terminare il 2024 col sorriso, ma l’Under 17 viola ha le carte in regola per poter accedere ai playoff. Oltre a Tonti, elementi da seguire il capitano Cianciulli, il terzino Perrotti, membro stabile dell’Italia Under 17, e il croato Boskovic, roccioso difensore che spesso agisce anche da terzino.

Una lunga imbattibilità prima di un mese difficile per l’Under 16. L’Under 15 vola sulle ali di Croci

Fino al primo dicembre sul campo della Salernitana la Fiorentina Under 16 di Mattia Balestracci non aveva mai perso, quindi altre due sconfitte contro Empoli e Catanzaro. Nel mezzo, la vittoria casalinga col Palermo. I viola sono in piena zona playoff ed occupano il quinto posto, con due punti in meno del Bari quarto e cinque meno della Lazio terza in classifica. Nwakgwu e Faye sono i ragazzi che finora si sono messi maggiormente in mostra, con 6 e 3 reti segnate. Da tenere d’occhio anche l'altissimo e reattivo portiere Pinzani.

La Fiorentina Under 15 è campione d’inverno, con 33 punti in 11 gare giocate e la sola vittoria come compagna da inizio stagione. Ventidue le reti di Federico Croci finora, elemento di spicco della squadra di mister Enrico Cristiani, assieme a pedine come il figlio d’arte Barzagli, Bernamonte, Gobbo, ma ovviamente non solo, visto e considerato il rendimento della squadra dei ragazzi viola. Ad inseguire la Fiorentina ci sono la Roma, con 31 punti, ed il Napoli con 27.

Ottimo ruolino di marcia per Under 14 e Under 13

Primo posto per la Fiorentina Under 14 di Sireno nel gruppo 1, 28 punti della squadra viola, trascinata dalle reti di Carpita, Mignemi e Napoli. L’Under 13 è invece seconda in classifica a 24 punti, ad una sola lunghezza dall’Empoli. Omar Canu, con 15 gol segnati, è il capocannoniere della squadra viola, seguono Duranti e Remorini a 7, poi Perini con 6 gol segnati.