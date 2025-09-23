Capparella: "C'è sempre da migliorare, ma questo gruppo si sta togliendo finalmente soddisfazioni. Crescendo impareranno tanto"

L'allenatore della Fiorentina Under 18 Marco Capparella ha commentato la situazione dei suoi ragazzi ai canali ufficiali del club: “Ho visto un grande spirito messo in campo, c'era voglia di lottare tutti insieme. Abbiamo sofferto, ma siamo stati molto molto bravi. Dove migliorare? C'è sempre da migliorare, tutti i giorni. L'importante è che i ragazzi crescano a livello mentale, fisico e di amicizia”.

“Crescendo questi ragazzi devono imparare”

E aggiunge: “In questi anni, il gruppo ha avuto troppe piccole ‘bastonate’… invece adesso arrivano soddisfazioni. Crescendo si può imparare tanto a livello mentale, è importante e dico sempre a loro di sbagliare perché nessuno dirà loro niente. Questo è il momento di imparare”.