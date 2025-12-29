Corriere Fiorentino: Rivoluzione... a metà

Nell'edizione odierna del Corriere Fiorentino troviamo un triste riassunto di quello che il quotidiano definisce nel titolo principale di copertina: “L'Annus Horribilis”. Nel sottotitolo il corriere poi scrive: “Il 2025 si chiude con l'ultimo posto e con 22 sconfitte in 12 mesi. E' il peggiore anno della storia viola, alle porte del centenario”.

Pagine 2-3

Il Corriere Fiorentino si concentra sul mercato di gennaio nelle pagine interne: “Rivoluzione a metà” e poi nel sottotitolo “Paratici arriverà a gennaio, ma Ferrari rimarrà il braccio destro di Commisso”. Nella pagina seguente un approfondimento sulle prestazioni insufficienti del bomber viola: “Prima trascinava e segnava, ora pochi gol e gioca per se. Questo Kean è un problema”.

Pagina 4

Nell'ultima pagina dedicata ai colori viola il Corriere Fiorentino ritorna sul tema già affrontato in copertina: “Ventitre sconfitte in soli dodici mesi. L'anno orribile alle porte del centenario”.