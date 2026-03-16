Il commento in sala stampa da parte di Marco Brescianini, tornato titolare stasera a Cremona:

"L’abbiamo preparata come tutte le altre, stando attenti a tutti i particolari, ci siamo focalizzati sulle palle inattive, poi dopo il gol di Parisi si sono aperti gli spazi. Loro si sono sbilanciati un po’ per cui teniamo stretto questo risultato però rimanendo focalizzati sul nostro obiettivo.

Io sto dando tutto, ovviamente voglio fare sempre meglio e alzare l’asticella. Gioco dove mi mette il mister, ovviamente sono un giocatore di inserimento, non fa differenza se a destra o sinistra nel centrocampo a tre. Fuori lista? L’Europa è un’altra vetrina, sarebbe stato bello però ho capito le scelte della società, ne abbiamo parlato. Ora i ragazzi devono pensare alla Conference, sperando di andare avanti più possibile e poi penseremo al campionato".