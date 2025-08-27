Un'opera di convincimento che coinvolge anche De Gea. Lindelof vuole solo l'Italia e respinge le avances di uno storico club inglese

Il nome di Viktor Lindelof rimbalza in orbita Fiorentina ormai da qualche ora, con tutti i dubbi e gli interrogativi che possono riguardare un calciatore di 31 anni ma soprattutto reduce da svariati infortuni nelle scorse stagioni. I contatti ad ogni modo sono costanti, in un'opera di convincimento che inevitabilmente coinvolge anche David De Gea, suo ex compagno allo United.

Solo l'Italia

Lindelof, scrive il Corriere dello Sport, è affascinato dalla possibilità di giocare in Italia e proprio per questo motivo starebbe respingendo la corte dell'Everton. Il difensore si è svincolato a giugno dopo otto anni con la maglia dei Red Devils: a Old Trafford percepiva 6 milioni l'anno ma è ovvio che, qualora arrivasse a Firenze, il suo ingaggio verrebbe notevolmente ridimensionato.