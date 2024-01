Barak al Napoli, ancora non ci siamo. Nodo sull'obbligo di riscatto e anche sulle cifre

Barak al Napoli? La formula del trasferimento che non convince la Fiorentina

Barak al Napoli? Un affare che potrebbe decollare nelle ore successive alla Supercoppa Italiana, dove si affrontano proprio Fiorentina e Napoli. E secondo Il Roma, il Napoli continuerebbe ad insistere per il prestito, ma con una formula abbastanza particolare.

La distanza fra domanda e offerta

Infatti, non si tratterebbe di un obbligo di riscatto come vorrebbe il club di Commisso, bensì condizionato, che scatterebbe soltanto in caso di qualificazione degli azzurri in Champions League. Per ora, però, ballano ancora due milioni di euro: De Laurentiis propone 8 milioni, Commisso e Barone ne chiedono 10.