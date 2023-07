Romulo: "Con un allenatore come Italiano Arthur farà la differenza alla Fiorentina. Cabral? Mi auguro che..."

Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Juventus Romulo, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di commentare due dei suoi connazionali attualmente nella rosa della Vincenzo Italiano: il neo arrivato Arthur Melo e Arthur Cabral. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono davvero contento che Arthur sia andato alla Fiorentina, è un giocatore importante con tantissima qualità. E’ vero che negli ultimi anni ha sofferto un po' ma è anche vero che avere tanti voglia di ripartire, e sono convinto che Firenze e la Fiorentina sono il posto ideale per tornare a certi livelli: sono sicuro che farà la differenza a centrocampo, ha la possibilità di fare il salto di qualità. Rispetto ad Amrabat ha molta più qualità, Sofyan è molto più fisico, un un motorino che non si ferma mai, ma dal punto di vista tecnico insomma.. Arthur invece ha una visione di gioco spettacolare ed una tecnica speciale, ricordo quando ha vinto la Libertadores con il Gremio, faceva il regista dominando il centrocampo e dando tanta qualità alla sua squadra. Farà la differenza nella Fiorentina ed è adatto per Italiano, un tecnico che sa abbinare la tattica alla tecnica, e credo che diventerà un giocatore veramente importante per questo progetto”.

H poi concluso facendo anche un commento anche sulla stagione appena conclusa: “Ho seguito molto da vicino la Fiorentina l'anno scorso mi è piaciuta tantissimo, io sono fan di Italiano, uno che propone il gioco e fa un calcio offensivo con possesso palla e giocate veloci. Secondo me non è mancato niente alla Fiorentina, ha perso le finali solo per alcuni minimi dettagli: se una palla fosse entrata prima in gol, probabilmente la Conference ad esempio non sarebbe finita in Inghilterra. Mi sarebbe piaciuto tantissimo aver lavorato con Italiano da giocatore: si vede che è un allenatore fantastico, mi piace molto il suo stile di gioco e poi la domenica in campo lo si vede. Arthur troverà Dodò a Firenze, per un brasiliano arrivare in Italia è molto difficile, c'è molta tattica. Aveva bisogno di capire il calcio italiano, quando lo ha fatto ha iniziato a segnare a raffica, io spero che lui rimanga”.