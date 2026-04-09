Pur a sua volta con qualche defezione, rispetto alla Fiorentina il Crystal Palace arriva alla partita di stasera con una formazione tutto sommato completa. Glasner deve infatti fare i conti con l'infortunio di Nketiah, che sarà sostituito in attacco da Mateta, sebbene anche quest'ultimo non sia al meglio.

Le possibili scelte di Glasner

Andando a ritroso a sostegno della punta ci saranno Sarr e Yeremi Pino, mentre il centrocampo sarà composto da Wharton e Hughes al centro, con Johnson e Mitchell sulle fasce. Richards, Lacroix e Canvot i tre difensori davanti al portiere Henderson.

La probabile formazione

La probabile formazione del Crystal Palace: Henderson, Richards, Lacroix, Canvot, Johnson, Wharton, Hughes, Mitchell, Sarr, Yeremi Pino, Mateta. All.: Glasner.