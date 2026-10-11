Meteora alla Fiorentina, protagonista contro il Como: Gollini sostituisce alla grande Svilar

Il match tra Como e Roma, andati in scena oggi alle 12.30 allo stadio Giuseppe Sinigaglia, è stato presentato come il confronto tra due squadre dalla filosofia spiccatamente offensiva. Era lecito attendersi un match con tanti gol e invece i 90 minuti si sono chiuso con il primo 0-0 del campionato. Un punteggio su cui sono impressi i guantoni di Pierluigi Gollini.

Titolare all'improvviso

Mai utilizzati fin qui in stagione, Gollini è stato chiamato in causa da Gasperini visto il recente forfait del titolarissimo Svilar. L'ex Atalanta non ha fatto una piega, risultando determinante in più situazioni e tenendo la porta inviolata. Un biglietto da visita importante, considerando che il titolare romanista dovrebbe stare fuori per almeno un mese.

Sbiadito ricordo viola

Prestazioni così di Gollini non se ne ricordano, soprattutto a Firenze. Arrivato nell'estate del 2022 in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, ha giocato 8 partite tra tutte le competizioni e subito 8 gol. Avventura terminata a gennaio, quando è passato al Napoli poi vincitore dello scudetto.